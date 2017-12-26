2017-12-26T08:26:33+03:00
Политика

Британский военный корабль сопроводил российский фрегат в Северном море

Сейчас "Адмирал Горшков" проходит испытания, после чего будет передан флоту РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ожидалось, что фрегат «Адмирал Горшков» и ряд других кораблей пополнят российский флот в ноябре 2017 годаОжидалось, что фрегат «Адмирал Горшков» и ряд других кораблей пополнят российский флот в ноябре 2017 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Британский военный корабль HMS St Albans сопроводил российский фрегат "Адмирал Горшков" в Северном море близ территориальных вод королевства. Такое заявление сделали в министерстве обороны европейского государства.

Отмечается, что британский корабль последовал за российским фрегатом еще 23 декабря и продолжал следование на протяжении всех рождественских праздников. Судно вернется в Портсмут во вторник, передает агентство Reuters.

Напомним, что фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350 и в настоящий момент находится на стадии испытаний. Ожидалось, что его передадут российскому флоту в ноябре этого года, однако отработка систем судна затянулась, к тому же некоторые опытно-конструкторские работы все еще не завершены.

Между тем, фрегат имеет водоизмещение 4,5 тыс. тонн и может двигаться со скоростью до 29 узлов. Кроме того, он оснащен мощным ракетным вооружением и средствами ПВО.

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