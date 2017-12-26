2017-12-26T08:45:03+03:00
Происшествия

На севере Москвы неизвестный обстрелял карету "скорой помощи"

В результате происшествия никто не пострадал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Об обстреле машины "скорой помощи" в полицию сообщили сами медикиОб обстреле машины "скорой помощи" в полицию сообщили сами медикиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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На севере Москвы неизвестный злоумышленник обстрелял карету "скорой помощи". Инцидент произошел в районе дома №4 на улице Беговой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

По предварительным данным, неизвестный произвел один выстрел по служебной машине. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что в качестве оружия использовалась пневматика.

Между тем, в полицию об инциденте сообщили сами медики. По последней информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители принимают все необходимые меры по розыску и последующему задержанию стрелка, передает агентство "Москва".

Отметим, что врачи "скорой помощи" довольно часто подвергаются нападениям. Например, в мае в Екатеринбурге неизвестный также открыл огонь из пневматического ружья по служебному автомобилю, а в сентябре в районе столичного Выхино 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения накинулся на медика с кулаками, пока тот измерял ему давление.

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