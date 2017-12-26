В Москве минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы
В Москве ночь на вторник, 26 декабря, стала самой морозной с начала зимы. Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ составила 7,4 градуса мороза.
По данным Гидрометцентра России, последний раз температурный минимум этого сезона был зафиксирован 8 декабря. Тогда температура воздуха составила минус 5,1 градуса.
Температурный рекорд для 26 декабря, который составляет минус 36,7 градуса, был зарегистрирован 129 лет назад — в 1888 году, передает "Интерфакс".
По данным метеорологов, синоптиков, температура воздуха в столице во вторник составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Также ожидается небольшие осадки в виде снега и ветер с порывами до 15 метров в секунду
Напомним, ранее синоптики сообщили, что Атлантический циклон принесет в Москву очередную оттепель. Днем и ночью 27 и 28 декабря температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. А в пятницу и субботу, 29 - 30 декабря, потеплеет до плюс 4 градусов.
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