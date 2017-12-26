МЧС предупреждает москвичей о мокром снеге и усилении ветра

СЕГОДНЯ 09:20 2017-12-26T09:20:37+03:00

По прогнозам синоптиков, во вторник на дорогах столицы образуется гололед

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Во вторник, 26 декабря, министерство по чрезвычайным ситуациям распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве. По данным синоптиков Росгидромета, в период с 08.00 до 18:00 в столице ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Так, возможно выпадение мокрого снега и его налипание. Установившаяся в городе плюсовая температура спровоцирует гололедицу и гололед на дорогах. Также значительным будет и усиление ветра, порывы которого могут достигать 12-17 м/с.

На сайте Главного управления МЧС России по городу Москве рекомендуют гражданам быть внимательнее, находиться вдали от слабоукрепленных и шатких конструкций, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

Между тем, ранее синоптики сообщили, что во вторник температура воздуха в городе будет колебаться в пределах -1..1 градуса.