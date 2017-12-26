2017-12-26T09:47:24+03:00
В мире

СМИ: Северная Корея намерена запустить разведывательный спутник «Кванменсон-5»

По данным военных Южной Кореи, признаков подготовки к запуску спутника не наблюдается
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ сообщили, что КНДР планирует запустить разведывательный спутник "Кванменсон-5"СМИ сообщили, что КНДР планирует запустить разведывательный спутник "Кванменсон-5"Фото: REUTERS
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Северная Корея намерена уже в ближайшее время запустить разведывательный спутник "Кванменсон-5" ("Сияющая звезда - 5"). Об этом сообщила газета Joonang Ilbo во вторник, 26 декабря.

"Северная Корея недавно завершила разработку спутника, назвав его "Кванменсон-5". Это разведывательный аппарат, оснащенный камерой и коммуникационным оборудованием", - цитирует газета источник в правительстве Южной Кореи.

При этом, как передает агентство Kyodo, представитель Комитета начальников штабов Республики Корея сообщил, что в настоящее время нет признаков подготовки КНДР к запуску космического аппарата.

Напомним, в феврале прошлого года Северная Корея запустила ракету-носитель со спутником "Кванменсон-4. В июне 2017 года на Конференции по разоружению в Женеве представитель Пхеньяна заявил о планах продолжать космические исследования в мирных целях. При этом США, Южная Корея и Япония расценивают такие запуски как нарушения резолюций Совбеза ООН.

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