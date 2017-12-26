Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область

СЕГОДНЯ 10:17 2017-12-26T10:17:23+03:00

Ожидается, что до конца 2020 года проект привлечет в регион около 600 специалистов из-за рубежа

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Правительство утвердило государственную программу о помощи в переселении в Астраханскую область соотечественникам, проживающим за рубежом. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что миграционная программа под названием "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом" будет действовать до 2020 года. К этому момент в регион планируют привлечь около 600 человек.

В первую очередь помощь в переселении будут оказывать высококвалифицированным специалистам и рабочим по профессиям, которые востребованы на астраханском рынке труда, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Между тем, ожидается, что программа будет способствовать социально-экономическому развитию регионов, в частности решению проблем демографии и плотности населения в различных субъектах Российской Федерации.