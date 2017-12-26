СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»

СЕГОДНЯ 10:23 2017-12-26T10:25:26+03:00

СМИ узнали, что Visa и Mastercard исключены из "Финтеха" Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным источников, ассоциация работает над важными госпроектами, а эти компании являются иностранными

Изменить размер текста: A A

Из ассоциации "Финтех", учрежденной Банком России для разработки новых финансовых технологий, исключены Visa и Mastercard через две недели после вступления.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники, это связано с тем, что цель ассоциации - работа над важными государственными проектами, а эти компании иностранные.

Visa и Mastercard стали участниками "Финтеха" 12 октября, а настоящее время на сайте ассоциации нет этих компаний среди участников. По словам представителя "Финтеха", система "открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard". Представители компаний и регулятора ситуацию не комментируют.

Один из участников отметил, что исключение Visa и Mastercard объясняется вопросами безопасности.

Ассоциация "Финтех" была сформирована в конце прошлого года под эгидой Центробанка, ее учредителями также являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi.