СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Из ассоциации "Финтех", учрежденной Банком России для разработки новых финансовых технологий, исключены Visa и Mastercard через две недели после вступления.
Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники, это связано с тем, что цель ассоциации - работа над важными государственными проектами, а эти компании иностранные.
Visa и Mastercard стали участниками "Финтеха" 12 октября, а настоящее время на сайте ассоциации нет этих компаний среди участников. По словам представителя "Финтеха", система "открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard". Представители компаний и регулятора ситуацию не комментируют.
Один из участников отметил, что исключение Visa и Mastercard объясняется вопросами безопасности.
Ассоциация "Финтех" была сформирована в конце прошлого года под эгидой Центробанка, ее учредителями также являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi.