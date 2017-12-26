МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву

СЕГОДНЯ 10:44 2017-12-26T10:44:04+03:00

Как заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, «это путь к войне, а не к миру»

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Москва разочарована сообщением о том, что Вашингтон разрешил одной из из компаний поставлять снайперские винтовки Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что власти США выдали одному из производителей оружия лицензию на поставку крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 на Украину. Название компании не сообщалось.

"У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок", — сказал Карасин.

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру", — добавил замглавы МИД РФ, передает РИА Новости.