2017-12-26T10:44:04+03:00
Политика

МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву

Как заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, «это путь к войне, а не к миру»
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments120
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Фото: Глеб ЩелкуновЗамминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Фото: Глеб Щелкунов
Изменить размер текста:

Москва разочарована сообщением о том, что Вашингтон разрешил одной из из компаний поставлять снайперские винтовки Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что власти США выдали одному из производителей оружия лицензию на поставку крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 на Украину. Название компании не сообщалось.

"У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок", — сказал Карасин.

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру", — добавил замглавы МИД РФ, передает РИА Новости.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов
Влюбленные дайверы сыграли свадьбу под водой
Шойгу: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
Умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин
Шойгу назвал приоритетным развитие военной инфраструктуры в Арктике
"Финтех" рассмотрит вопрос о принятии Visa и Mastercard в ассоциацию
В небе над Луганском заметили странное явление
В Одессе неизвестные осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги
Два гавайца лишь спустя 60 лет дружбы узнали, что являются братьями
В Совфеде призвали к международному осуждению закона Латвии о Второй мировой войне
Ученые назвали преимущество полных людей перед худыми
Кабмин присудил 12 премий в области культуры за 2017 год
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала
Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках
Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ
ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице
Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи
Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения
ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу
После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область