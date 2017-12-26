После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
После страшной аварии на Славянском бульваре мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку всех автопарков города. За минувшую ночь специалисты провели диагностику систем и оборудования более восьми тысяч автобусов как частных перевозчиков, работающих по госконтракту, так и Мосгортранса.
Напомним, что именно эта компания является оператором транспортного средства, сбившего в понедельник толпу людей в подземном переходе у метро "Славянский бульвар". Тогда в результате инцидента погибли четыре человека, еще одиннадцать пострадали.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, проверка завершилась во вторник в пять часов утра. Особое внимание в ходе диагностики уделялось тормозам, двигателям, трансмиссии, а также документам о плановом техническом обслуживании.
Ведь именно неисправность автобуса рассматривается как одна из вероятных причин трагедии. Также следствие не исключает возможность того, что водитель транспортного средства просто не справился с управлением.