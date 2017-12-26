2017-12-26T10:48:07+03:00
Происшествия

После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку

Ранее сообщалось, что причиной аварии на Славянском бульваре могла быть техническая неисправность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате страшного ДТП погибли четыре человекаВ результате страшного ДТП погибли четыре человекаФото: Михаил ФРОЛОВ
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После страшной аварии на Славянском бульваре мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку всех автопарков города. За минувшую ночь специалисты провели диагностику систем и оборудования более восьми тысяч автобусов как частных перевозчиков, работающих по госконтракту, так и Мосгортранса.

Напомним, что именно эта компания является оператором транспортного средства, сбившего в понедельник толпу людей в подземном переходе у метро "Славянский бульвар". Тогда в результате инцидента погибли четыре человека, еще одиннадцать пострадали.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, проверка завершилась во вторник в пять часов утра. Особое внимание в ходе диагностики уделялось тормозам, двигателям, трансмиссии, а также документам о плановом техническом обслуживании.

Ведь именно неисправность автобуса рассматривается как одна из вероятных причин трагедии. Также следствие не исключает возможность того, что водитель транспортного средства просто не справился с управлением.

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