После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку

СЕГОДНЯ 10:48 2017-12-26T10:48:07+03:00

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После страшной аварии на Славянском бульваре мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку всех автопарков города. За минувшую ночь специалисты провели диагностику систем и оборудования более восьми тысяч автобусов как частных перевозчиков, работающих по госконтракту, так и Мосгортранса.

Напомним, что именно эта компания является оператором транспортного средства, сбившего в понедельник толпу людей в подземном переходе у метро "Славянский бульвар". Тогда в результате инцидента погибли четыре человека, еще одиннадцать пострадали.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, проверка завершилась во вторник в пять часов утра. Особое внимание в ходе диагностики уделялось тормозам, двигателям, трансмиссии, а также документам о плановом техническом обслуживании.

Ведь именно неисправность автобуса рассматривается как одна из вероятных причин трагедии. Также следствие не исключает возможность того, что водитель транспортного средства просто не справился с управлением.