2017-12-26T11:52:52+03:00
Происшествия

ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу

Люди продолжают нести цветы и свечи к месту страшного ДТП у метро "Славянский бульвар"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Москвичи несут к месту трагедии цветы, свечи и игрушки. Фото: Михаил Почуев ТАССМосквичи несут к месту трагедии цветы, свечи и игрушки. Фото: Михаил Почуев ТАСС
Изменить размер текста:

Подземный переход на Кутузовском проспекте был восстановлен и полностью возобновил работу после страшного ДТП у метро "Славянский Бульвар", в результате которого погибли четыре человека, и еще одиннадцать пострадали.

Теперь на лестнице перехода отчетливо виднеется новая белая плитка, которую рабочие положили этим утром. Прохожие продолжают свободно ходить от перехода к станции метро и остановкам автобусов - никаких ограждений установлено не было.

О трагедии напоминают лишь цветы, которые люди продолжают нести к месту аварию. Некоторые, несмотря на сильный ветер и мокрый снег, даже пытаются зажигать свечи в память о погибших, передает РИА Новости.

Напомним, что 26 декабря на Славянском бульваре рейсовый автобус компании Мострансавто по невыясненным пока причинам въехал в подземный переход, придавив несколько десятков людей. Для спасения людей власти задействовали вертолет и подъемный кран.

В качестве основных версий случившегося рассматривается отказ тормозов, а также человеческий фактор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов
Влюбленные дайверы сыграли свадьбу под водой
Шойгу: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
Умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин
Шойгу назвал приоритетным развитие военной инфраструктуры в Арктике
"Финтех" рассмотрит вопрос о принятии Visa и Mastercard в ассоциацию
В небе над Луганском заметили странное явление
В Одессе неизвестные осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги
Два гавайца лишь спустя 60 лет дружбы узнали, что являются братьями
В Совфеде призвали к международному осуждению закона Латвии о Второй мировой войне
Ученые назвали преимущество полных людей перед худыми
Кабмин присудил 12 премий в области культуры за 2017 год
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала
Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках
Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ
ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице
Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи
Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения
После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву
СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область