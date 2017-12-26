ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу
Подземный переход на Кутузовском проспекте был восстановлен и полностью возобновил работу после страшного ДТП у метро "Славянский Бульвар", в результате которого погибли четыре человека, и еще одиннадцать пострадали.
Теперь на лестнице перехода отчетливо виднеется новая белая плитка, которую рабочие положили этим утром. Прохожие продолжают свободно ходить от перехода к станции метро и остановкам автобусов - никаких ограждений установлено не было.
О трагедии напоминают лишь цветы, которые люди продолжают нести к месту аварию. Некоторые, несмотря на сильный ветер и мокрый снег, даже пытаются зажигать свечи в память о погибших, передает РИА Новости.
Напомним, что 26 декабря на Славянском бульваре рейсовый автобус компании Мострансавто по невыясненным пока причинам въехал в подземный переход, придавив несколько десятков людей. Для спасения людей власти задействовали вертолет и подъемный кран.
В качестве основных версий случившегося рассматривается отказ тормозов, а также человеческий фактор.