ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу

СЕГОДНЯ 11:05 2017-12-26T11:52:52+03:00

Люди продолжают нести цветы и свечи к месту страшного ДТП у метро "Славянский бульвар"

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Подземный переход на Кутузовском проспекте был восстановлен и полностью возобновил работу после страшного ДТП у метро "Славянский Бульвар", в результате которого погибли четыре человека, и еще одиннадцать пострадали.

Теперь на лестнице перехода отчетливо виднеется новая белая плитка, которую рабочие положили этим утром. Прохожие продолжают свободно ходить от перехода к станции метро и остановкам автобусов - никаких ограждений установлено не было.

О трагедии напоминают лишь цветы, которые люди продолжают нести к месту аварию. Некоторые, несмотря на сильный ветер и мокрый снег, даже пытаются зажигать свечи в память о погибших, передает РИА Новости.

Напомним, что 26 декабря на Славянском бульваре рейсовый автобус компании Мострансавто по невыясненным пока причинам въехал в подземный переход, придавив несколько десятков людей. Для спасения людей власти задействовали вертолет и подъемный кран.

В качестве основных версий случившегося рассматривается отказ тормозов, а также человеческий фактор.