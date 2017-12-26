2017-12-26T11:08:27+03:00
Экономика

Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения

На прошлой неделе было зафиксировано значительное падение курса биткоина
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Биткоин удерживает отметку в 15 тысяч долларов после паденияБиткоин удерживает отметку в 15 тысяч долларов после паденияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 декабря, курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после крупного падения, зафиксированного на прошлой неделе. Как сообщает портал CoinMarketCap, к 8:37 мск биткоин подорожал на 11%, до 15,42 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex курс криптовалюты вырос на 11,3%, на GDAX увеличился на 9,25%. Напомним, 17 декабря курс биткоина резко пошел вниз после достижения уровня в 20 тысяч долларов. В конце прошлой недели самая популярная криптовалюта в мире упала в цене до 13 тысяч долларов и ниже.

На рынке криптовалют доля биткоина сейчас составляет около 44%, доля Ethereum — 13%, доля Bitcoin Cash — 9%, передает РИА Новости.

Максимальный рост за сутки курс биткоина продемонстрировал 7 декабря, когда криптовалюта подорожала на 25%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов
Влюбленные дайверы сыграли свадьбу под водой
Шойгу: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
Умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин
Шойгу назвал приоритетным развитие военной инфраструктуры в Арктике
"Финтех" рассмотрит вопрос о принятии Visa и Mastercard в ассоциацию
В небе над Луганском заметили странное явление
В Одессе неизвестные осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги
Два гавайца лишь спустя 60 лет дружбы узнали, что являются братьями
В Совфеде призвали к международному осуждению закона Латвии о Второй мировой войне
Ученые назвали преимущество полных людей перед худыми
Кабмин присудил 12 премий в области культуры за 2017 год
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала
Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках
Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ
ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице
Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи
ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу
После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву
СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область