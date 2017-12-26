Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения

СЕГОДНЯ 11:08 2017-12-26T11:08:27+03:00

Биткоин удерживает отметку в 15 тысяч долларов после падения Фото: REUTERS

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Во вторник, 26 декабря, курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после крупного падения, зафиксированного на прошлой неделе. Как сообщает портал CoinMarketCap, к 8:37 мск биткоин подорожал на 11%, до 15,42 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex курс криптовалюты вырос на 11,3%, на GDAX увеличился на 9,25%. Напомним, 17 декабря курс биткоина резко пошел вниз после достижения уровня в 20 тысяч долларов. В конце прошлой недели самая популярная криптовалюта в мире упала в цене до 13 тысяч долларов и ниже.

На рынке криптовалют доля биткоина сейчас составляет около 44%, доля Ethereum — 13%, доля Bitcoin Cash — 9%, передает РИА Новости.

Максимальный рост за сутки курс биткоина продемонстрировал 7 декабря, когда криптовалюта подорожала на 25%.