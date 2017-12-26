2017-12-26T11:19:55+03:00
Спорт

Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи

Поединок в Баффало пройдет вечером 26 декабря
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия начнет молодежный ЧМ по хоккею игрой с Чехией.Россия начнет молодежный ЧМ по хоккею игрой с Чехией.Фото: REUTERS
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Во вторник, 26 декабря, в американском городе Баффало стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В первый день турнира свой поединок проведет команда России. Нашим соперником по первой игре станет Чехия.

Встреча с чехами стартует в полдень по американскому времени или же в 20.00 по Москве. Этим поединком россияне откроют свои выступления на турнире. Затем 28 декабря нашим предстоит игра со Швейцарией, 29 - с белорусами, а завершится групповой этап поединком со Швецией.

Согласно раскладам букмекеров, фавориты предстоящего турнира - США, за ними идут канадцы, далее - Швеция, и только четвертыми - россияне. Отметим, что в 2011 году именно в американском Баффало россияне стали чемпионами мира, выиграв финал у Канады, уступая по ходу матча со счетом 0:3. В том финале наши победили со счетом 5:3.

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