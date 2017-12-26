ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице

СЕГОДНЯ 11:27 2017-12-26T11:27:12+03:00

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После ДТП на Кутузовском проспекте водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, был доставлен в одну из столичных больниц. Такое заявление сделали в Главном следственном управлении СК России по городу Москве.

Уточняется, что очередной допрос водителя состоится лишь после того, как правоохранители получат соответствующее разрешение врачей.

Пока же продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента по двум статьям - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Следователи изучают всю имеющуюся документацию, а также записи с камер наблюдения, включая видеорегистратор автобуса. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы.

Напомним, в понедельник рейсовый автобус въехал в толпу людей на лестнице подземного перехода у метро "Славянский бульвар". В результате аварии четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.