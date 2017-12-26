2017-12-26T11:32:30+03:00
Общество

Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ

По словам секретаря Совбеза, ложные угрозы о взрывах поступали из Турции, Украины, США и Японии
Екатерина БОЛГОВА
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Секретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевСекретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, из каких стран с сентября этого года поступали звонки о «минировании» 2,5 тысячи объектов в российских городах.

"С сентября из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма на более чем 2500 объектах на всей территории РФ было эвакуировано около 1 млн человек. Звонки о минировании поступали в 75 регионов России", - сообщил Патрушев.

По его словам, сообщения в основном поступали из-за рубежа при помощи IP-телефонии, а ложные угрозы поступали из США, Украины, Турции и Японии.

При этом он напомнил о сотрудничестве с американскими спецслужбами, благодаря чем был предотвращен теракт в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

"В свою очередь, российские спецслужбы при получении оперативных данных о террористических угрозах в отношении США, а также других государств всегда готовы передать их зарубежным коллегам", - добавил Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

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