Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Федеральное агентство по туризму России предупредило граждан об опасности нахождения на территории Таиланда и Вьетнама. Это связано с мощным тайфуном «Тембин», который ранее обрушился на Филиппинские острова, а после продолжил движение в сторону Таиланда и Вьетнама.
Граждан, находящихся в настоящее время в этих странах, ведомство просит учитывать погодные условия, соблюдать меры предосторожности и подчиняться требованиям местных властей в случае экстренной ситуации.
«Согласно прогнозам, он (тайфун — прим. ред.) окажет свое воздействие на южную часть Вьетнама 26 декабря 2017 года и достигнет восточного побережья Таиланда 27 декабря 2017 года», – цитирует сообщение Ростуризма сайт телеканала «Звезда».
Помимо этого ведомство обязало операторов сообщать клиентам о погодных условиях и катаклизмах на территории Таиланда и Вьетнама.