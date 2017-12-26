Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд

СЕГОДНЯ 11:35 2017-12-26T11:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральное агентство по туризму России предупредило граждан об опасности нахождения на территории Таиланда и Вьетнама. Это связано с мощным тайфуном «Тембин», который ранее обрушился на Филиппинские острова, а после продолжил движение в сторону Таиланда и Вьетнама.

Граждан, находящихся в настоящее время в этих странах, ведомство просит учитывать погодные условия, соблюдать меры предосторожности и подчиняться требованиям местных властей в случае экстренной ситуации.

«Согласно прогнозам, он (тайфун — прим. ред.) окажет свое воздействие на южную часть Вьетнама 26 декабря 2017 года и достигнет восточного побережья Таиланда 27 декабря 2017 года», – цитирует сообщение Ростуризма сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого ведомство обязало операторов сообщать клиентам о погодных условиях и катаклизмах на территории Таиланда и Вьетнама.