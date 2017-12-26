2017-12-26T11:47:13+03:00
Спорт

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года

Свои итоги подвела федерация спортивных журналистов России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" - команда года в России."Спартак" - команда года в России.Фото: REUTERS
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Во вторник, 26 декабря, были официально озвучены итоги года по версии Федерации спортивных журналистов России по различным номинациям. Командой года был признан футбольный клуб "Спартак" (Москва). В этом году они впервые с 2001 года победили в чемпионате России по футболу. В номинации "Тренер года" победу одержал Юрий Семин, возглавляющий московский "Локомотив". Под его началом "Локо" выиграл Кубок России и завершил в лидерах первую часть чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.

В десятку лучших спортсменов вошли по версии Федерации спортивных журналистов России: Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание); Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт), Сергей Устюгов (лыжные гонки) и Алексей Швед (баскетбол).

Церемония чествования лауреатов пройдет после Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

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