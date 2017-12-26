Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Во вторник, 26 декабря, были официально озвучены итоги года по версии Федерации спортивных журналистов России по различным номинациям. Командой года был признан футбольный клуб "Спартак" (Москва). В этом году они впервые с 2001 года победили в чемпионате России по футболу. В номинации "Тренер года" победу одержал Юрий Семин, возглавляющий московский "Локомотив". Под его началом "Локо" выиграл Кубок России и завершил в лидерах первую часть чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.
В десятку лучших спортсменов вошли по версии Федерации спортивных журналистов России: Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание); Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт), Сергей Устюгов (лыжные гонки) и Алексей Швед (баскетбол).
Церемония чествования лауреатов пройдет после Олимпиады 2018 в Пхенчхане.