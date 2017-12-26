2017-12-26T11:47:06+03:00
Политика

Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

Документ позволяет российским военным судам заходить во внутренние воды и порты Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации одобрил ратификацию российско-сирийского соглашения о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.

Данный документ фактически превращает МТО в полноценную военно-морскую базу, на территории которой одновременно могут находиться одиннадцать кораблей, включая судна с ядерными установками. Единственным условием является соблюдение ядерной и экологической безопасности.

В соглашении прописывается, что база будет пользоваться полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии и носить исключительно оборонительный характер. Документ будет обновляться автоматические каждые 50 лет, если ни у одной из сторон не возникнет возражений.

Напомним, что проект о расширении базы был внесен на рассмотрение в Госдуму 13 декабря президентом России Владимиром Путиным. В нижней палате его уже ратифицировали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов
Влюбленные дайверы сыграли свадьбу под водой
Шойгу: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
Умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин
Шойгу назвал приоритетным развитие военной инфраструктуры в Арктике
"Финтех" рассмотрит вопрос о принятии Visa и Mastercard в ассоциацию
В небе над Луганском заметили странное явление
В Одессе неизвестные осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги
Два гавайца лишь спустя 60 лет дружбы узнали, что являются братьями
В Совфеде призвали к международному осуждению закона Латвии о Второй мировой войне
Ученые назвали преимущество полных людей перед худыми
Кабмин присудил 12 премий в области культуры за 2017 год
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала
Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ
ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице
Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи
Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения
ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу
После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву
СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область