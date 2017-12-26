Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

СЕГОДНЯ 11:47 2017-12-26T11:47:06+03:00

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Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации одобрил ратификацию российско-сирийского соглашения о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.

Данный документ фактически превращает МТО в полноценную военно-морскую базу, на территории которой одновременно могут находиться одиннадцать кораблей, включая судна с ядерными установками. Единственным условием является соблюдение ядерной и экологической безопасности.

В соглашении прописывается, что база будет пользоваться полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии и носить исключительно оборонительный характер. Документ будет обновляться автоматические каждые 50 лет, если ни у одной из сторон не возникнет возражений.

Напомним, что проект о расширении базы был внесен на рассмотрение в Госдуму 13 декабря президентом России Владимиром Путиным. В нижней палате его уже ратифицировали.