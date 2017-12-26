Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках

СЕГОДНЯ 11:52 2017-12-26T11:52:38+03:00

В лагере беженцев Эр-Рукбан рядом с базой США готовят террористов Фото: REUTERS

По информации ООН, в лагере находятся 50 тысяч беженцев

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Координатор примирения в Сирии Хадж Адель рассказал, что в лагере беженцев "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе находятся представители запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и иностранные наемники.

"По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя "Новая сирийская армия" (НСА). Численность их небольшая", - заявил он.

Он отметил, что группировка состоит из тех, кто сбежал из ИГ и беженцев, которых насильно присоединили к группе.

Лагерь беженцев "Эр-Рукбан" находится в зоне безопасности в Эт-Танфа неподлеку от военной базы США. При этом для беженцев из этого лагеря закрыта иорданская граница, а боевики не допускают помощь со стороны ООН и сирийского правительства.

По информации ООН, в лагере сейчас присутствуют около 50 тысяч беженцев. Правительство Сирии в ближайшее время при организует вывод беженцев из "Эр-Рукбана" при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон, передает ТАСС.