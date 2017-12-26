Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала

СЕГОДНЯ 12:11 2017-12-26T12:11:22+03:00

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Совет Федерации одобрил законопроект о продлении программы материнского капитала до декабря 2021 года. Ранее с предложением принятия таких мер выступил президент России Владимир Путин, который отметил очередное обострение демографической ситуации в стране.

Напомним, что, согласно существующей редакции закона о поддержке семей с детьми, программа маткапитала прекращает свое действие 31 декабря 2018 года. Также сейчас использование выделяемых средств возможно лишь по достижению ребенком трех лет и только на товары и услуги для соцадаптации детей-инвалидов или на уплату первоначального взноса и погашение основного долга по ипотеке.

Новый проект позволит тратить маткапитал уже спустя восемь месяцев после рождения ребенка. Также этими средствами можно будет покрывать расходы на платное дошкольное образование.

Как сообщает ТАСС, на эти цели в 2018 году выделят 1 млрд рублей, в 2019 году - 37,9 млрд рублей, а в 2020 году - 69,7 млрд рублей.