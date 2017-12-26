Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за ложные сообщения о тракте.
Поправки в статью 207 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусматривается, что от 3 до 5 лет лишения свободы наказывается «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей», либо повлекшее причинение на сумму свыше одного миллиона рублей.
Кроме того, до 6-8 лет лишения свободы предусматриваются за ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Если же в результате ложных сообщений произошли тяжкие последствия, "телефонным террористам" могут назначить от 8 до 10 лет тюрьмы. В нынешней редакции УК РФ максимальное наказание по статье 207 составляет срок до пяти лет.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что внесение поправок было продиктовано ростом числа ложных звонков с угрозой взрыва, передает ТАСС.