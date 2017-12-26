Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»

СЕГОДНЯ 12:12 2017-12-26T12:15:05+03:00

За ложные сообщения о теракте будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия

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Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за ложные сообщения о тракте.

Поправки в статью 207 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусматривается, что от 3 до 5 лет лишения свободы наказывается «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей», либо повлекшее причинение на сумму свыше одного миллиона рублей.

Кроме того, до 6-8 лет лишения свободы предусматриваются за ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Если же в результате ложных сообщений произошли тяжкие последствия, "телефонным террористам" могут назначить от 8 до 10 лет тюрьмы. В нынешней редакции УК РФ максимальное наказание по статье 207 составляет срок до пяти лет.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что внесение поправок было продиктовано ростом числа ложных звонков с угрозой взрыва, передает ТАСС.