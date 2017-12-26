Песков: призывы бойкотировать выборы президента нужно проверить на соответствие законодательству

26 Дек. 14:20 2017-12-26T14:20:56+03:00

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что неучастие в выборах одного из желающих стать кандидатом не скажется на их легитимности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы бойкотировать выборы главы государства 2018 года нужно проверить на соответствие закону Российской Федерации.

"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать позицию блогера Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, неучастие Навального в выборах президента России 2018 года не повлияет на легитимность мероприятия.

"Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", - сказал Песков.

Он отметил, что при принятии решения Центризбирком действует по российскому законодательству.

Напомним, ранее в ЦИК отказали Навальному в регистрации на выборах президента России из-за наличия судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса.