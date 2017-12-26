2017-12-26T14:29:30+03:00
Политика

Саакашвили намерен судиться с СБУ и подать иск в ЕСПЧ

Бывший губернатор Одесской области обвиняет службу в нападении и похищении
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер "Движения новых сил" Михаил СаакашвилиЛидер "Движения новых сил" Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Во вторник, 26 декабря, бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что подаст иск против Службы безопасности Украины (СБУ) в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Мы сейчас готовим иск к СБУ за бандитизм, нападение, похищение человека... Они меня похитили! И это теперь подтверждено судом официально», - сказал Саакашвили журналистам перед допросом в СБУ.

Он отметил, что будет требовать компенсации в Европейском суде по правам человека, передает ТАСС.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали в Киеве и направили в изолятор. Бывшего губернатора обвиняют в получении около 500 тысяч долларов из России для свержения украинской власти. Прокуратура требовала для него домашний арест с ношением специального браслета. Но 11 декабря Печерский суд украинской столицы отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, Апелляционный суд Киева рассмотрит ее 3 января.

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