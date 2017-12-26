ДТП с автобусом на Славянском бульваре: Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Двое из пострадавших в результате ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на сайте мэрии Москвы.
По данным столичных властей, в городских больницах остаются девять пострадавших в ДТП с автобусом.
«Из них двое - в тяжелом состоянии, шесть человек - в состоянии средней степени тяжести и один - в удовлетворительном», - говорится в сообщении мэрии.
Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников уточнил, что пострадавшие в тяжелом состоянии в настоящее время подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, в понедельник около 14:50 на западе Москвы произошла авария: рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар» въехал в многолюдный подземный пешеходный переход. Четыре человека погибли, 9 получили травмы и были госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.