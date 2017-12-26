Кремль прокомментировал изображение Путина на экипировке Putin Team
В Кремле предположили, что появление изображения президента России Владимира Путина на экипировке общественного движения Putin Team свидетельствует о популярности главы государства и его политики среди общественности. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это уже не первый случай, когда изображение Путина помещают на футболки, чехлы и другую атрибутику.
На футболках,, кружках, чехлах и другой атрибутике появятся изображения Путина. Фото: putinteam.ru
"Безусловно, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение Путина, поддерживает то, что делает Путин, кто верит в будущее президента и будущего кандидата", - сказал Песков журналистам.
Напомним, что ранее Putin Team или "Команда Путина", основанная российским хоккеистом Александром Овечкиным, представила фирменную символику движения, которая была выбрана с помощью онлайн-голосования. Теперь вся атрибутика объединения будет выполнена в трех стилях.