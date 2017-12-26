2017-12-26T14:33:15+03:00
Политика

Кремль прокомментировал изображение Путина на экипировке Putin Team‍

По мнению пресс-секретаря президента РФ, такое решение свидетельствует о популярности главы государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кремле предположили, что появление изображения президента России Владимира Путина на экипировке общественного движения Putin Team свидетельствует о популярности главы государства и его политики среди общественности. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это уже не первый случай, когда изображение Путина помещают на футболки, чехлы и другую атрибутику.

На футболках,, кружках, чехлах и другой атрибутике появятся изображения Путина. Фото: putinteam.ru

На футболках,, кружках, чехлах и другой атрибутике появятся изображения Путина. Фото: putinteam.ru

"Безусловно, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение Путина, поддерживает то, что делает Путин, кто верит в будущее президента и будущего кандидата", - сказал Песков журналистам.

Напомним, что ранее Putin Team или "Команда Путина", основанная российским хоккеистом Александром Овечкиным, представила фирменную символику движения, которая была выбрана с помощью онлайн-голосования. Теперь вся атрибутика объединения будет выполнена в трех стилях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»