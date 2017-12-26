2017-12-26T14:37:35+03:00
Экономика

Песков: вопрос о сроке действия амнистии капиталов в России пока не решен

По словам пресс-секретаря президента РФ, власти намерены создать комфортные условия для возвращения капиталов
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о дате действия амнистии капиталов в России пока не решен. Он отметил, что власти планируют создать комфортные условия для возвращения капиталов, которые могут быть подвержены рискам за рубежом из-за санкций.

"Деталей пока нет, это инициатива, ее предстоит оформить и реализовать", - сказал Песков, комментируя объявленные президентом РФ Владимиром Путиным предложения.

При этом представитель Кремля не стал говорить, какие объемы средств могут быть возвращены в ходе амнистии.

Песков напомнил, что Путин не раз говорил о случаях отказа властей западных стран придерживаться принципа неприкосновенности частной собственности в последнее время.

"Безусловно, такая ненадежная атмосфера для зарубежных инвестиций может создавать дискомфорт для российского бизнеса и российских капиталов, и президент как глава государства выступает с инициативой по созданию комфортных условий здесь для бизнеса", - добавил Песков.

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