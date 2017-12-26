Путин во вторник встретится с семьей погибшего в Сирии пилота Пешкова

26 Дек. 14:46 2017-12-26T14:46:16+03:00

В этот день президент России также посетит Дом правительства

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Во вторник, 26 декабря, президент России Владимир Путин встретится с семьей российского летчика Олега Пешкова, погибшего в ходе антитеррористической операции в Сирии в результате атаки турецких ВВС. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня встретится с вдовой Героя России летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга: с вдовой Еленой Юрьевной Пешковой и с детьми - дочерью и сыном героя", - сказал Песков.

Он отметил, что в этот же день Путин посетит Дом правительства и поздравит членов правительства с Новым годом. По словам Пескова, обычно на таких мероприятиях президент и глава кабмина сообщают о том, что сделано в уходящем году и о планах на будущее.

Кроме того, президент РФ планирует посетить традиционную неформальную встречу с лидерами стран-участниц СНГ в преддверии Нового года.