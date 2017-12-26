2017-12-26T14:49:21+03:00
Политика

ЦИК одобрил участие Собчак в президентских выборах

Теперь телеведущая может открыть избирательный счет и начать сбор подписей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналистка Ксения Собчак. Фото: Валерий Шарифулин ТАССЖурналистка Ксения Собчак. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Во вторник, 26 декабря, Центризбирком России официально одобрил участие телеведущей Ксении Собчак в президентских выборах 2018 года. Теперь кандидат от непарламентской партии "Гражданская инициатива" может открыть специальный избирательный счет в Сбербанке, средства из которого будут идти на агитацию и связанные с ней расходы.

Для того, чтобы зарегистрироваться на выборах журналистка должна собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Напомним, что Собчак стала кандидатом от "Гражданской инициативы" на съезде партии 23 декабря. Через несколько дней она отнесла все необходимые для выдвижения документы в Центральный избирательный комитет.

Ранее желание побороться за президентский пост выказали также глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Между тем, оппозиционному блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборах уже отказали из-за наличия судимости по тяжкой уголовной статье.

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