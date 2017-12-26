ЦИК одобрил участие Собчак в президентских выборах
Во вторник, 26 декабря, Центризбирком России официально одобрил участие телеведущей Ксении Собчак в президентских выборах 2018 года. Теперь кандидат от непарламентской партии "Гражданская инициатива" может открыть специальный избирательный счет в Сбербанке, средства из которого будут идти на агитацию и связанные с ней расходы.
Для того, чтобы зарегистрироваться на выборах журналистка должна собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.
Напомним, что Собчак стала кандидатом от "Гражданской инициативы" на съезде партии 23 декабря. Через несколько дней она отнесла все необходимые для выдвижения документы в Центральный избирательный комитет.
Ранее желание побороться за президентский пост выказали также глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Между тем, оппозиционному блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборах уже отказали из-за наличия судимости по тяжкой уголовной статье.