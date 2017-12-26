Турецкая полиция задержала 12 боевиков ИГ*, готовивших теракты на Новый год
Турецкая полиция задержала 12 боевиков террористической организации «Исламское государство»*, планировавших серию терактов на территории республики во время празднования Нового года.
По данным газеты Sabah, экстремистов арестовали во время спецоперации в городе Адана на юге страны. Двое из задержанных террористов являются гражданами Сирии.
Напомним, это уже не первое задержание сторонников ИГ* в Турции в этом месяце. Так, 1 декабря в Стамбуле арестовали более 60 человек по подозрению в связях с террористами, а 25 числа там арестовали еще 22 экстремиста.
Кроме того, 20 декабря в ходе рейда по всей центральной провинции Эскишехир арестованы 10 сторонников ИГ*.
В начале ноября Главное управление безопасности Турции сообщило об аресте 283 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке. В ходе обысков у задержаных нашли 66 самодельных взрывных устройств.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.