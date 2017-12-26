2017-12-26T15:02:35+03:00
В мире

Турецкая полиция задержала 12 боевиков ИГ*, готовивших теракты на Новый год

Экстремисты были арестованы во время спецоперации в городе Адана на юге страны
Денис СУХОВ
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ФОТО: AFP/EASTNEWS.ФОТО: AFP/EASTNEWS.
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Турецкая полиция задержала 12 боевиков террористической организации «Исламское государство»*, планировавших серию терактов на территории республики во время празднования Нового года.

По данным газеты Sabah, экстремистов арестовали во время спецоперации в городе Адана на юге страны. Двое из задержанных террористов являются гражданами Сирии.

Напомним, это уже не первое задержание сторонников ИГ* в Турции в этом месяце. Так, 1 декабря в Стамбуле арестовали более 60 человек по подозрению в связях с террористами, а 25 числа там арестовали еще 22 экстремиста.

Кроме того, 20 декабря в ходе рейда по всей центральной провинции Эскишехир арестованы 10 сторонников ИГ*.

В начале ноября Главное управление безопасности Турции сообщило об аресте 283 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке. В ходе обысков у задержаных нашли 66 самодельных взрывных устройств.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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