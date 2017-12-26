2017-12-26T15:07:36+03:00
Происшествия

Дело о ДТП на Славянском бульваре передано в Главное управление СК

Расследованием резонансного ДТП на Славянском бульваре займутся наиболее квалифицированные специалисты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В страшной трагедии на Кутузовском проспекте погибли четыре человека. Фото: Михаил Почуев ТАССВ страшной трагедии на Кутузовском проспекте погибли четыре человека. Фото: Михаил Почуев ТАСС
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Уголовное дело о резонансном ДТП на Славянском бульваре было передано в Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. Такое заявление сделала официальный представитель комитета Светлана Петренко.

По ее словам, дальнейшим расследованием страшной аварии займутся наиболее квалифицированные следователи и криминалисты, у которых уже есть опыт работы в области подобных преступлений.

К настоящему моменту для выяснения всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз и следственных действий. В ближайшее время происшествию будет дана объективная правовая оценка, которая позволит предупредить аналогичные инциденты.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус частично заехал в подземный переход на Кутузовском проспекте, в результате чего погибли четыре человека, еще одиннадцать пострадали.

Ранее стал известно, что сам водитель также находится в больнице. Его допросят сразу же как получат разрешение врачей.

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