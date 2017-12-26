Совет Федерации поддержал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

26 Дек. 15:26 2017-12-26T15:27:54+03:00

Сенаторы подчеркивают, что одной из целей ужесточения наказаний является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов

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Совет Федерации поддержал закон, ужесточающий ответственность за склонение, вовлечение или вербовку лица в совершение террористических действий. Теперь подобные преступления будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.

Кроме того, закон вводит наказание за пропаганду и оправдание терроризма в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

«Одной из целей данных изменений является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт», - пояснил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что необходимость поправок обусловлена высокой общественной опасностью публичного оправдания терроризма и попыток нивелировать преступную суть подобных деяний.