Почти 90% россиян одобряют деятельность Вооруженных Сил РФ

26 Дек. 15:35 2017-12-26T15:35:00+03:00

Более 90% россиян уверены, что армия сможет защитить их от террористической угрозы Фото: Евгения ГУСЕВА

Более того, многие бы хотели видеть своих родственников в рядах армии

Изменить размер текста: A A

За последние пять лет уровень одобрения россиянами деятельности Вооруженных Сил РФ поднялся с 52% до 88%. Такие результаты приводятся в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, отмечается, что за последние годы граждане стали значительно выше оценивать состояние армии страны. Лишь 5% опрошенных считают, что в ВС РФ все плохо, при этом 62% положительно настроены по данному вопросу. Улучшение общей ситуации в рядах армии отмечают две трети россиян, еще больше респондентов (84%) говорят о повышение боеспособности.

Согласно данным на сайте ВЦИОМ, выросла и доля тех, кто хотел бы, чтобы их родственники были военными. Сейчас таких людей в стране около 68%.

Между тем, уже третий год подряд успехи российской армии в Сирии признаются одним из главных событий. Сейчас 78% граждан говорят о том, что ВС РФ в республике удалось достичь всех поставленных целей, и в случае необходимости войска смогут защитить страну от подобной угрозы (93%).