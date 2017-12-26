2017-12-26T15:35:00+03:00
Общество

Почти 90% россиян одобряют деятельность Вооруженных Сил РФ

Более того, многие бы хотели видеть своих родственников в рядах армии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 90% россиян уверены, что армия сможет защитить их от террористической угрозыБолее 90% россиян уверены, что армия сможет защитить их от террористической угрозыФото: Евгения ГУСЕВА
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За последние пять лет уровень одобрения россиянами деятельности Вооруженных Сил РФ поднялся с 52% до 88%. Такие результаты приводятся в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, отмечается, что за последние годы граждане стали значительно выше оценивать состояние армии страны. Лишь 5% опрошенных считают, что в ВС РФ все плохо, при этом 62% положительно настроены по данному вопросу. Улучшение общей ситуации в рядах армии отмечают две трети россиян, еще больше респондентов (84%) говорят о повышение боеспособности.

Согласно данным на сайте ВЦИОМ, выросла и доля тех, кто хотел бы, чтобы их родственники были военными. Сейчас таких людей в стране около 68%.

Между тем, уже третий год подряд успехи российской армии в Сирии признаются одним из главных событий. Сейчас 78% граждан говорят о том, что ВС РФ в республике удалось достичь всех поставленных целей, и в случае необходимости войска смогут защитить страну от подобной угрозы (93%).

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