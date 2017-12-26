Умер основатель компании Aviasales Константин Калинов

26 Дек. 15:36 2017-12-26T15:39:52+03:00

Константин Калинов умер в возрасте 40 лет после продолжительной болезни

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Во вторник, в Москве на 41-м году жизни умер Константин Калинов - основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что в декабре прошлого года Калинов отошел от дел из-за продолжительной болезни.

«Многие знают, что я довольно сильно и давно болею, нет уже сил заниматься непосредственной работой. Я остаюсь в совете директоров, буду влиять на стратегию компании, но в оперативном управлении больше не участвую», - заявил основатель компании в своем обращении 31 декабря 2016 года.

Метапоисковик авиабилетов Aviasales появился в 2007 году как личный блог Калинова, где он собирал спецпредложения различных авиакомпаний. В августе 2011 года посте главного исполнительного директора компании вместо Калинова стал Макс Крайнов.

«В то, что случилось, невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери. Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни», - написал Крайнов в письме сотрудникам Aviasales.