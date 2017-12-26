2017-12-26T15:47:57+03:00
Экономика

Исследование: К 2032 году Китай обойдет США по объему ВВП

Кроме того, в тройку крупнейших экономик мира войдет Индия
Денис СУХОВ
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Исследование: К 2032 году Китай обойдет США по объему ВВПИсследование: К 2032 году Китай обойдет США по объему ВВПФото: REUTERS
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К 2032 году Китай может стать мировым лидером по объему валового внутреннего продукта в долларовом выражении, обогнав по этому показателю США. К таком выводу пришли аналитики лондонского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследований, в четверке крупнейших экономик мира к тому времени также будут Япония и Индия. С учетом постоянного наращивания экономического потенциала стран Азии, к 2032 году десятка лидеров по объему ВВП может выглядеть так: Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Индонезия.

По мнению экспертов CEBR, уже в 2018 году по объему ВВП Индия выйдет на пятое место в мире, обогнав Великобританию и Францию. А к 2027 страна выйдет на третье место, потеснив Германию.

Южная Корея и Индонезия пополнят десятку крупнейших экономик мира к 2027 году, уверены исследователи.

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