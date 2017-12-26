2017-12-26T16:05:05+03:00
Политика

РВСН испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь»

Пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр в Астраханской области
Екатерина БОЛГОВА
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Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь"Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь"Фото: кадр с видео
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Во вторник, 26 декабря, Ракетные войска стратегического назначения провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе испытаний перспективного боевого оснащения были получены сведения, "которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет".

Напомним, ранее в Генштабе ВС России выражали опасения, что разрабатываемая США глобальная система ПРО представит угрозу российской системе ядерного сдерживания. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства, что система ПРО Соединенных Штатов в Европе уже находится на начальной стадии оперативной готовности.

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