2017-12-26T16:05:07+03:00
В мире

Фанаты фильма "Один дома" смогут прожить день из жизни главного героя

В честь 25-летия новогодней картины нью-йоркский отель вводит услугу "Живи как Кевин"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В рамках программы "Живи как Кевин" вам предложат огромное ведро мороженого в номерВ рамках программы "Живи как Кевин" вам предложат огромное ведро мороженого в номерФото: кадр из фильма
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Нью-йоркский отель Plaza Hotel, в котором снималась вторая часть фильма "Один дома", предлагает гостям прожить один день в качестве главного героя новогодней киноленты. Услуга "Живи как Кевин" запускается в честь грядущего 25-летия популярной картины.

Конечно, актер Тим Карри не будет приветствовать вас в роли консьержа, и президент США Дональд Трамп слишком занят, чтобы указать вам дорогу в холле, но руководство отеля обещает настоящее веселье.

Всего за 895 долларов любому желающему почувствовать себя Кевином Маккаллистером предложат лимитированную коллекцию дисков с комедией, меню ресторана 1992 года с любимыми блюдами детей того времени, памятные сувениры, а также возможность сделать снимок в фотокабине и отведать огромное мороженое в номере, как это делал главной герой фильма.

За дополнительную плату можно подняться на смотровую площадку небоскреба Empire State Building, заказать поездку на лимузине по маршруту Кевина и посетить каток Wollman Rink, передает Boston 25 News.

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