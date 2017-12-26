2017-12-26T17:07:39+03:00
Экономика

Минфин прогнозирует стабильный курс рубля при цене нефти в 55 долларов за баррель

Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что курс рубля все меньше зависит от цены на нефть
Екатерина БОЛГОВА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в следующем году курс рубля будет стабильным при цене нефти в 55 долларов за баррель и при отсутствие внешних неприятностей.

"Если цены на нефть сохранятся такие, какие есть, хотя бы 55 долларов за баррель, то такой же курс и будет, если не будет никаких дополнительных санкций, никаких неприятностей со стороны внешних ограничений", - сказал Силуанов журналистам.

По его словам, курс рубля становится все более независимым от цены на нефть. "Это в связи с тем, что мы все более активно применяем бюджетное правило. Мы в рамках бюджетного правила до 70% всех нефтегазовых доходов изымаем в резервы, до последнего момента эта цифра была меньше", - добавил министр.

Он пояснил, что если будет отмечаться волатильность на сырьевом рынке или рынках капитала, то на курсе рубля это будет сказываться в меньше степени, чем при предыдущей методике формирования суммы, передает ТАСС.

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