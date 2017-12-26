2017-12-26T17:15:44+03:00
Политика

Путин заявил, что правительство за пять лет работы сделало больше возможного

Президент РФ призвал кабмин сохранить стиль работы, который позволяет эффективно решать стоящие перед страной проблемы
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 26 декабря, на традиционной предновогодней встрече с правительством президент России Владимир Путин заявил, что за пять лет работы кабмин сделал больше возможного.

"Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике", - сказал Путин в Доме правительства.

Он отметил, что кабмин «решил все стоявшие перед экономикой страны вопросы».

Президент также призвал членов правительства сохранить стиль работы, при котором удается эффективно решать вопросы, стоящие перед страной. "У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен, что если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться", - добавил Путин, передает ТАСС.

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