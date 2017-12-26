Сын композитора Владимира Шаинского подтвердил его кончину

26 Дек. 17:33 2017-12-26T17:33:30+03:00

Автор музыки ко многим известным детским мультфильмам ушел из жизни на 93-м году жизни Фото: ТАСС

Автор музыки ко многим известным детским мультфильмам ушел из жизни на 93-м году жизни

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Сын композитора Владимира Шаинского, звукорежиссер Вячеслав Шаинский, подтвердил, что его отец умер на 93-м году жизни.

«Да, это так», - сказал Вячеслав Шаинский, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС.

Народный артист РСФСР и Лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Композитор известен как автор музыки ко многим детским мультфильмам, в том числе «Антошка» (1969), «Катерок» (1970), «Приключения Незнайки и его друзей» (1971-1973), «Аврора» (1973), «Крошка Енот» (1974), «Мама для мамонтенка» (1981). Также он создал песни для анимационных картин Романа Качанова о Чебурашке и Крокодиле Гене.

Помимо работы над мультфильмами Шаинский написал композиции «Дрозды», «Травы, травы», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу». На его счету более 400 произведений. С 2007 года композитор жил в Сан-Диего в США. В день своего 90-летия Шаинский дал «Комсомольской правде» большое интервью, в котором рассказал о перенесенной операции.