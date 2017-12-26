Губернатор Ленобласти поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
В детский сад в Кудрово приехал главный Дед Мороз Ленинградской области. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в образе новогоднего волшебника посетил детский праздник и поздравил с Наступающим малышей и взрослых.
Переодевшись сказочным персонажем, Александр Юрьевич обратился к ребятишкам с торжественным словом и вручил всем малышам подарки.
После этого губернатор снял бороду и карнавальный костюм и выступил с новогодним обращением и добрыми пожеланиями ко всем жителям Ленинградской области.
Видеоролик с выступлением Александра Дроздено появился на его официальном канале в YouTube.
Новогоднее поздравление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.Александр Дрозденко посетил детский сад в Кудрово