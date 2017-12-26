Губернатор Ленобласти поздравил жителей региона с наступающим Новым годом

26 Дек. 17:40 2017-12-26T18:02:44+03:00

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В детский сад в Кудрово приехал главный Дед Мороз Ленинградской области. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в образе новогоднего волшебника посетил детский праздник и поздравил с Наступающим малышей и взрослых.

Переодевшись сказочным персонажем, Александр Юрьевич обратился к ребятишкам с торжественным словом и вручил всем малышам подарки.

После этого губернатор снял бороду и карнавальный костюм и выступил с новогодним обращением и добрыми пожеланиями ко всем жителям Ленинградской области.

Видеоролик с выступлением Александра Дроздено появился на его официальном канале в YouTube.