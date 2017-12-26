Захарченко заявил, что подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву

26 Дек. 18:00 2017-12-26T18:00:55+03:00

По словам главы ДНР, обмен пленными в Донбассе пройдет 27 декабря ориентировочно в 13.00 мск

Изменить размер текста: A A

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил о подписана указа, по которому будут помилованы пленных, содержащиеся на территории республики и готовящиеся к передаче украинской стороне.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», — сказал Захарченко журналистам во вторник, 26 декабря.

Ранее он заявлял, что обмен пленными в Донбассе состоится в среду, 27 декабря, ориентировочно в 13.00 мск.

«Обмен состоится завтра. Ориентировочное время — час дня», — отметил глава ДНР, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики готовы передать в рамках обмена пленными в Донбассе 306 человек.

Напомним, военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, за время военных действий погибли более 10 тысяч человек.