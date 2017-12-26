2017-12-26T18:09:13+03:00
В мире

Китайские военные опровергли слухи о создании «горячей линии» с США по КНДР

Как заявил источник издания Gobal Times в командовании НОАК, подобные ложные сообщения распространяются с целью внести раскол между Пекином и Пхеньяном
Денис СУХОВ
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Китайские военные опровергли слухи о создании «горячей линии» с США по КНДРКитайские военные опровергли слухи о создании «горячей линии» с США по КНДРФото: REUTERS
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Слухи о создании «горячей линии» по КНДР между военными Китая и США являются ложными. Об этом сообщил источник в Северной зоне боевого командования НОАК.

«Между американскими военными в Республике Корея и Северной зоной боевого командования или другим китайским военным органом не ведется прямых контактов. Также нет никаких планов о создании такой горячей линии», - цитирует источник китайское издание Global Times.

Другой источник назвал подобные слухи попыткой «внести раскол между Китаем и Северной Кореей, а также отвлечь внимание Южной Кореи».

Ранее японская газета Asahi сообщила, что США и Китай якобы договорились о прямом обмене информацией по ситуации в КНДР, включая разведданные. Соответствующая договоренность якобы была достигнута в ходе переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа в ноябре этого года.

Отмечается, что граничащие с КНДР китайские провинции Ляонин и Цзилинь находятся в ответственности именно Северной зоны боевого командования НОАК.

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