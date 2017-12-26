В Германии мужчина выжил после того, как его сбили две электрички

26 Дек. 18:26 2017-12-26T18:28:12+03:00

Молодой человек потерял обе руки и ногу, после чего остался лежать на путях еще 40 минут

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В Германии 24-летний мужчина выжил после того, как его сбили две электрички.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, иницдент произошел в городе Дахау под Мюнхеном. Пострадавший потерял обе руки и ногу, после чего пролежал на путях еще 40 минут. Его нашли на путях двое пассажиров, ожидающих своего поезда ранним утром во вторник, 26 декабря.

К моменту прибытия полиции и скорой помощи молодой человек еще находился в сознании. Его доставили в ближайшую клинику в стабильном состоянии. По данным медиков, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина спускался по лестнице на станцию в четыре утра. Он был пьян, поэтому на краю перрона потерял равновесие и упал на железнодорожные пути. В крови пострадавшего обнаружена концентрация алкоголя 1,8 промилле. Машинисты не увидели лежащего человека.