2017-12-26T18:27:35+03:00
Политика

Песков: Путин лично подаст в ЦИК документы для выдвижения на выборы

Пресс-секретарь президента РФ отказался назвать дату визита действующего главы государства в избирательную комиссию
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Российский лидер Владимир Путин лично подаст документы, необходимые для выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там необходимо его личное присутствие для подачи документов», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом пресс-секретарь действующего главы государства отказался назвать дату визита Путина в ЦИК.

Напомним, Владимир Путин объявил о своем намерении выдвинуться на новый срок 6 декабря. При этом закон требует личного присутствия кандидата при подаче документов в Центральную избирательную комиссию, хотя существует несколько исключений, касающих, например, болезни.

Путин планирует участвовать в президентской гонке как кандидат самовыдвиженец, при этом он рассчитывает на поддержку политических партий и общественных организаций.

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