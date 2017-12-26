Путин поручил правительству ускорить развитие российских СПГ-проектов

26 Дек. 18:52 2017-12-26T18:53:00+03:00

Профильные ведомства должны поддержать интересы нефтегазовых компаний РФ на новых рынках и обеспечить заключение долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по поддержке СПГ-проектов российских компаний, а также обеспечить им выход на новые зарубежные рынки. Соответствующий документ был принят на совещании по вопросам развития производства сжиженного газа, сообщает сайт Кремля.

В частности, Минэнерго должно «совместно с Минэкономразвития России и МИД России принять меры по информационной и организационной поддержке российских нефтегазовых компаний, обеспечивающие заключение долгосрочных контрактов с зарубежными потребителями на поставки СПГ».

Министерства должны до 1 сентября 2018 года предоставить отчет о проделанной работе, и далее делать такой доклад раз в полгода.

Документ предписывает соблюсти интересы российских компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также расширять ресурсную базу в Арктической зоне.

Кроме того, до 1 марта 2018 года Минэнерго должно определить площадки по созданию оборудования для производства, транспортировки и использования СПГ.