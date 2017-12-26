2017-12-26T19:54:59+03:00
В мире

Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта

Информацию о возможной причастности арестованных к терроризму правоохранители королевства получили от спецслужб другого государства
Денис СУХОВ
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Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке терактаПолиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке терактаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Нидерландов задержала в Роттердаме трех подданных королевства и одного гражданина Швеции, которых подозревают в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на голландскую прокуратуру.

«У нас нет конкретной информации, которая указывала бы на возможную атаку. Но в целях предотвращения терактов прокуратура и полиция не допускает риска. Любого намека достаточно для вмешательства», - говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что сведения о возможной причастности шведского подданного к терроризму голландские власти получили от спецслужб другого государства. Он был арестован сразу после прибытия в Нидерланды. Спустя некоторое время правоохранители задержали еще трех человек. Все они находятся под стражей для дальнейших допросов.

Также полиция провела обыски по четырем адресам, для изучения были изъяты несколько носителей с данными.

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