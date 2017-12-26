Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Американский лидер Дональд Трамп снова обвинил экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Демократическую партию в финансировании так называемого «российского досье» о его предполагаемых связях с Москвой.
Глава государства обрушился с критикой и на ФБР, которое не может ни подтвердить, ни опровергнуть досье.
«Досье — это подделка. Штаб Клинтон и нацкомитет Демократической партии профинансировали его. ФБР не в состоянии подтвердить заявления в досье о связях Трампа с Россией — ФБР разлагается». И они использовали эту кучу хлама как основу для нападок на кампанию Трампа», - написал президент в своем Твиттер, ссылаясь на программу «Fox and Friends».
В октябре издание The Washington Post сообщило, что кампания Клинтон и Демпартия профинансировали исследование, по которому было создано досье о предполагаемых связях Трампа с Россией.
В конце декабря комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обсудил создание доклада о возможной коррупции в ФБР в ходе расследования «российского дела».
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