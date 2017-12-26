Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК

26 Дек. 20:36 2017-12-26T20:38:06+03:00

Ограничения были отменены в рамках мирового соглашения с «Роснефтью»

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Федеральная служба судебных приставов отменила ограничения на получение АФК «Система» дивидендов от принадлежащих ей акций МТС, Группы компаний «Медси» и Башкирской электросетевой компании.

«С 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций ПАО «МТС», 100% акций АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций АО «БЭСК», - говорится в сообщении пресс-службы АФК «Система».

Арест на активы был наложен Арбитражным судом Башкирии в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти», которая требовала от «Системы» компенсировать убытки от реорганизации компании «Башнефть» в 2014 году.

Ограничения были сняты в рамках мирового соглашения сторон, которое уже утвердили в суде. «Система» должна будет до конца марта выплатить «Роснефти» 100 млрд рублей.