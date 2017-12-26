26 Дек. 21:06 2017-12-26T21:45:22+03:00

СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой

Учебно-боевой L-39 использовался в качестве штурмовика для поддержки наступающих наземных сил правительственной армии

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Боевики террористических организаций сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39 в небе над провинцией Хама. По данным местных СМИ, пилот погиб.

Инцидент произошел на севере провинции, в районе населенных пунктов Ум Харайтан и аль-Хамдания. L-39 военно-воздушных сил Сирии использовался в качестве штурмовика для поддержки наступления наземной группировки правительственной армии.

Самолет был сбит зенитным огнем с земли, пилот сумел катапультироваться и воспользоваться парашютом, однако, по всей видимости, был пленен боевиками и позже расстрелян.

Также сообщается, что погибшим пилотом был уроженец города Хомс Басим Гасан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633579" frameborder="0"></iframe> Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой.Учебно-боевой L-39 использовался в качестве штурмовика для поддержки наступающих наземных сил правительственной армии

Пилот сбитого L-39 Басим Гасан. Фото: twitter.com/IvanSidorenko1

В настоящее время правительственная армия Сирии ведет интенсивные боевые действия против боевиков на севере провинции Хама, готовясь начать оттуда наступление на соседний Идлиб.