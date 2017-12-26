СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Боевики террористических организаций сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39 в небе над провинцией Хама. По данным местных СМИ, пилот погиб.
Инцидент произошел на севере провинции, в районе населенных пунктов Ум Харайтан и аль-Хамдания. L-39 военно-воздушных сил Сирии использовался в качестве штурмовика для поддержки наступления наземной группировки правительственной армии.
Самолет был сбит зенитным огнем с земли, пилот сумел катапультироваться и воспользоваться парашютом, однако, по всей видимости, был пленен боевиками и позже расстрелян.
Также сообщается, что погибшим пилотом был уроженец города Хомс Басим Гасан.
Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой.Учебно-боевой L-39 использовался в качестве штурмовика для поддержки наступающих наземных сил правительственной армии
Пилот сбитого L-39 Басим Гасан. Фото: twitter.com/IvanSidorenko1
В настоящее время правительственная армия Сирии ведет интенсивные боевые действия против боевиков на севере провинции Хама, готовясь начать оттуда наступление на соседний Идлиб.
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