2017-12-26T21:29:33+03:00
Политика

Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове

Беседа состоялась по инициативе американской стороны
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. ФОТО Александр Щербак/ТАССМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. ФОТО Александр Щербак/ТАСС
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллеросн обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве, отметив, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

«Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога», - говорится в сообщении МИД РФ.

Ожидается, что страны-гранты режима прекращения огня в Сирии проведут Конгресс в Сочи 29-30 января 2018 года. Главной темой станет новая конституция страны и проведение по ней выборов под эгидой ООН.

Кроме того, стороны сошлись во мнении, что ракетно-ядерные разработки КНДР нарушают требования Совбеза ООН. При этом Лавров особенно подчеркнул недопустимость дальнейшего роста напряженности на Корейском полуострове и призвал к скорейшему переходу от санкций к переговорам с Пхеньяном.

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