Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллеросн обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве, отметив, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
«Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога», - говорится в сообщении МИД РФ.
Ожидается, что страны-гранты режима прекращения огня в Сирии проведут Конгресс в Сочи 29-30 января 2018 года. Главной темой станет новая конституция страны и проведение по ней выборов под эгидой ООН.
Кроме того, стороны сошлись во мнении, что ракетно-ядерные разработки КНДР нарушают требования Совбеза ООН. При этом Лавров особенно подчеркнул недопустимость дальнейшего роста напряженности на Корейском полуострове и призвал к скорейшему переходу от санкций к переговорам с Пхеньяном.