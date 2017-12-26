2017-12-26T21:48:34+03:00
Политика

МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину

С 1 января 2018 года Киев намерен ввести новые правила пересечения госграницы для граждан РФ
Денис СУХОВ
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МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на УкраинуМИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на УкраинуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Министерстве иностранных дел РФ предупредили россиян о возможных проблемах с пересечением украинской границы в связи с новыми правилами, которые Киев намерен установить с 1 января 2018 года.

В ведомстве отметили, что неоднократно запрашивали украинскую сторону о конкретном порядке применения, содержании и наполнении мер, которые планируется применять на границе к российским гражданам. Однако получить ответы на эти вопросы до настоящего времени так и не удалось.

Согласно заявлениям Киева, при въезде на Украину россияне должны будут предоставить свои персональные данные, включая биометрические, а также пройти регистрацию по месту пребывания во время нахождения и передвижения по территории страны.

«Принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины», - резюмировали в МИД РФ.

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